ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Новый московский банк"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нового московского банка (НМБ), говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ принял такое решение в связи с тем, что НМБ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

"КБ "НМБ" фактически не осуществлял деятельность, связанную с кредитованием экономики: ссудная задолженность кредитной организации, составляя порядка 10% активов, характеризовалась крайне низким качеством. Специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, банк на протяжении продолжительного времени проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками "технических" компаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на неоднократное применение Банком России надзорных мер, руководство и собственники кредитной организации не предпринимали действенных мер для снижения выявленных рисков в ее деятельности.

Информация о проводившихся НМБ операциях, имеющих признаки незаконных, направлена Банком России в правоохранительные органы.

В банке назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК "АСВ". Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

НМБ является участником системы страхования вкладов.

Новый московский банк по итогам третьего квартала 2025 года занимает 225-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация по состоянию на 1 января 2026 года занимала 258 место в банковской системе РФ.

