В Сбере сочли, что массовое внедрение оплаты цифровыми рублями в крупных торговых компаниях станет вызовом

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Внедрение большим количеством крупных торговых компаний возможности для клиентов с 1 сентября оплачивать товары и услуги цифровыми рублями станет вызовом, важно выстроить этот процесс, заявил директор дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбербанка Сергей Попов.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). Ожидается, что крупнейшие банки и торговые компании, которые являются их клиентами и чья выручка за прошедший год превышает 120 млн рублей, должны будут обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровыми рублями с 1 сентября 2026 года.

"Кроме банков конкретно, никто нашим клиентам (торговым компаниям - ИФ) помощи в цифровом рубле не окажет. У каждого из нас разное количество клиентов, но наверное, когда они понимают, что у них есть эквайринг (прием безналичной оплаты за товары - ИФ), допустим, в Сбере, то скорее всего они и обратятся в Сбербанк по поводу того, как им надо соответствовать или меняться в соответствии с вот этим регулированием. И конечно, срок остается очень маленький, и как мы эту работу выстроим - это очень важно", - сказал Попов в ходе конференции "Транзакционный бизнес" в среду.

"Клиенты будут обращаться, технологий пока такого масштабного (подключения - ИФ) мы с вами не имеем, потому что это пилоты, мы не можем с вами в пилот завести очень большое количество организаций. А когда их будет действительно много, то конечно, этот процесс будет таким серьезным вызовом, поэтому меня этот момент сейчас волнует. Потому что, мне кажется, это очень важно, как это будет внедряться, не с точки зрения банков", - добавил он.

По его словам, один из сложных моментов во внедрении цифрового рубля для крупных банков - это большое количество регуляторных требований, которые требуют от кредитных организаций постоянных доработок, чтобы соответствовать новым правилам.

ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. На платформе цифрового рубля проведено более 90 тыс. тестовых операций, в пилоте участвует около 2,5 тыс. пользователей, сообщал ЦБ в декабре 2025 года. На данный момент к платформе подключено 25 банков, в том числе 10 из 12 системно значимых кредитных организаций.

Ожидается, что банки с универсальной лицензией и их клиенты - торговые компании с годовой выручкой свыше 30 млн рублей должны будут начать работать с цифровыми рублями с 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей в год - с 1 сентября 2028 года. Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет, заявлял регулятор в июне прошлого года.