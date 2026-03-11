Крупнейшие банки увеличили долю на аукционах ОФЗ в феврале до 40,3%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа выросла в феврале до 40,3% после снижения январе, сказано в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Доля крупнейших банков в августе и сентябре 2025 года находилась на годовом минимуме (29,1% и 28,6%), в октябре она выросла сразу до 52,4%, в ноябре достигла 61%.

В декабре произошло снижение спроса со стороны СЗКО - их доля на аукционах ОФЗ составила 54%, в январе снижение продолжилось, доля достигла 37%.

НФО в рамках доверительного управления выкупили в феврале 28,8% размещений. Доля прочих банков в прошлом месяце была на уровне 13,6% по сравнению с 28,7% в январе.