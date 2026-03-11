Поиск

Стартап Revolut получил полную банковскую лицензию в Великобритании

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Британский финтех-стартап Revolut получил полную банковскую лицензию в Великобритании после четырех лет ожидания, пишет Financial Times.

Управление пруденциального регулирования (PRA) отменило ограничения, которые были наложены при выдаче лицензии два года назад, сообщил Revolut 11 марта.

В июле 2024 года Revolut, имеющий 13 млн клиентов в Великобритании, получил разрешение на осуществление банковской деятельности в стране с ограничениями, из-за которых размер депозита не мог превышать 50 тысяч фунтов стерлингов. Хотя кредитные учреждения обычно получают полную лицензию в течение 12 месяцев после выдачи первоначального разрешения, ожидание Revolut затянулось, в том числе из-за масштабов стартапа. При этом процесс лицензирования находился под пристальным вниманием правительства, отмечает FT.

У Revolut уже была литовская банковская лицензия, что позволяло компании работать на всей территории Евросоюза. Лицензия Великобритании позволит стартапу начать кредитование на своем родном рынке, а также обеспечит большую защиту счетов клиентов. Это также будет означать, что Revolut будет подвергаться более тщательному контролю со стороны регулирующих органов.

"Запуск банка в Великобритании был долгосрочным стратегическим приоритетом для Revolut, - заявил соучредитель и гендиректор Николай Сторонский. - Мы с нетерпением ждем возможности предоставить полный спектр банковских услуг миллионам наших клиентов в Великобритании, обеспечив тот же инновационный опыт, который мы уже предоставляем в остальной Европе".

Также Revolut получил разрешение от Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) на предоставление услуг потребительского кредитования своим клиентам в Великобритании. Это открывает для компании возможность запуска кредитной карты спустя два года после того, как Revolut подал заявку на получение лицензии на потребительское кредитование в рамках отдельного шага, помимо заявки на банковскую лицензию.

На прошлой неделе Revolut подал заявку на получение банковской лицензии в США. Заявка будет рассматриваться Управлением контролера денежного обращения (OCC) США и Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC). Стартап планирует работать в США в качестве Revolut Bank US.

Одобрение заявки обеспечит ему прямой доступ к платежной системе американского ЦБ, а также позволит привлекать средства на депозиты, выдавать кредиты и выпускать кредитные карты. Это существенно отличается от текущей операционной модели компании, которая в настоящее время предоставляет услуги на американском рынке через партнеров.

Revolut была основана в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским (выпускник МФТИ и РЭШ) и Владиславом Яценко. Компания оценивается в $75 млрд, ее приложением пользуется порядка 70 млн клиентов по всему миру.

