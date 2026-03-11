Поиск

Трамп объявил об участии индийской Reliance Industries в строительстве НПЗ в США

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил о планах строительства крупного нефтеперерабатывающего завода в техасском городе Браунсвилл при содействии индийской Reliance Industries, пишет Financial Times со ссылкой на пост президента в Truth Social.

"Новый нефтеперерабатывающий завод будет обеспечивать топливом рынки США, укреплять нашу национальную безопасность, увеличивать производство энергии в Америке и приносить миллиарды долларов экономического эффекта", - написал он.

В случае завершения этот проект станет первым крупным НПЗ, построенным в США почти за полвека, - с момента ввода в эксплуатацию завода Marathon в штате Луизиана в 1977 году.

Ранее America First Refining (AFR) сообщила, что получила "инвестиции на девятизначную сумму от глобальной суперкомпании", название которой она отказалась назвать. Трамп в Truth Social поблагодарил индийскую Reliance Industries за "эти огромные инвестиции".

AFR также заявила, что ей потребуется привлечь дополнительный капитал для завершения проекта, стоимость которого, как ожидается, составит до $4 млрд. Планируется, что НПЗ сможет перерабатывать около 60 млн баррелей американской легкой нефти в год, и его строительство начнется в ближайшие месяцы.

FT не удалось связаться с Reliance Industries для получения комментариев.

