"Росатом" обсуждает сотрудничество на Севморпути с Южной Кореей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "Росатом" продолжает развивать сотрудничество по Севморпути с Китаем и Индией, подключается Южная Корея, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на Дне информирования компании, пишет "Страна Росатом").

"За последние два года мы удерживаем грузоперевозки по СМП на рекордном уровне выше 37 млн т. И это несмотря на сильнейшее санкционное давление, под которым находятся все арктические проекты. И ставим цель выйти на новый рекорд", - сказал он.

"Развивается северный завоз. Чукотка впервые за последние пять лет получила необходимые грузы еще до образования льда - в октябре 2025-го. Это позволило бюджету края сэкономить не менее 100 млн рублей на ледокольных проводках. В этом году Росатом начнет доставлять грузы и в другие регионы", - отметил Лихачев.

"Занимаемся выполнением поручения президента о создании Трансарктического транспортного коридора. Он свяжет все прилегающие к СМП территории и объединит возможности морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта как в интересах нашей страны, так и в интересах международных транспортных перевозок", - добавил глава "Росатома".