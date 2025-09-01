Поиск

Транзит индийских грузов по Севморпути в ближайшие годы может достичь 5 млн тонн

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Индийский транзитный грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в ближайшие годы может увеличиться до 5 млн тонн, сообщил глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев журналистам на полях саммита ШОС.

"Есть ориентировочные цифры на ближайшие годы выйти на индийский транзит по Севморпути до 5 млн тонн", - сказал Лихачев.

По его словам, сотрудничество РФ и Индии на Севморпути видится в системной долгосрочной организации грузоперевозок и ледокольных проводок на привлекательных условиях и по "комфортным" ценам. Это большое комплексное сотрудничество, в основе которого лежит экономика, лежат объемы грузоперевозок, которые без сомнения более целесообразно перевозить северным путем, чем южным, отметил он.

"Все начнется с увеличения грузопотока, с организации перевозок из и в Индию, (...) не по длинному южному маршруту, а по короткому северному. И здесь потребуется, конечно же, в первую очередь ледокольная проводка, но и навигация, информационная поддержка, гарантии в спасательных и других работах, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций", - сказал Лихачев.

Росатом СМП Алексей Лихачев Индия Севморпуть
