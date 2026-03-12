Годовая чистая прибыль "Татнефти" по МСФО сократилась вдвое

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы "Татнефть" в 2025 году составила 158,62 млрд рублей против 306,14 млрд рублей прибыли годом ранее, сообщается в отчете компании по МСФО.

Результат оказался выше консенсус-прогноза на уровне 143,83 млрд рублей. Ближе всех был прогноз аналитика "Ренессанс Капитала" Марка Шумилова (148 млрд рублей).

Чистая прибыль во втором полугодии составила 100 млрд рублей, что на треть ниже результата аналогичного периода прошлого года.

Годовая выручка группы от реализации (без учета финансовых услуг) снизилась на 10,5%, до 1,82 трлн рублей.

От продажи собственной нефти компания получила 509,4 млрд рублей (-24,2%) выручки (за вычетом межсегментных продаж на 392,1 млрд рублей и корпоративной реализации - ИФ), от реализации нефтепродуктов - 1,14 трлн рублей (-3,6%), или 63% от общей выручки.

Выручка шинного бизнеса просела на 11,3%, до 47,5 млрд рублей.

Капитальные затраты "Татнефти" в 2025 году сократились на 20,5%, до 135,9 млрд рублей.

Дивидендная политика НК предполагает распределение в виде дивидендов всех свободных денежных средств, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.