"Татнефть" продала шинный бизнес и другие активы госструктуре за 26,3 млрд рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" в 2026 году реализовало все свои доли в дочерних организациях, составляющих сегмент шинного бизнеса, а также в ряде других дочерних компаний, говорится в консолидированной отчетности нефтяной компании.

Покупателем выступило общество, находящееся под контролем государства.

Справедливая стоимость возмещения, определенная на основе дисконтированных денежных потоков по договорам продажи, составила 26,317 млрд рублей.

Сделки были осуществлены на условиях рассрочки платежа.

В отчетности отмечается, что, согласно предварительным расчетам, балансовая стоимость выбывших чистых активов после соответствующих корректировок составила 83,091 млрд рублей.