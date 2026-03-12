Поиск

"Татнефть" продала шинный бизнес и другие активы госструктуре за 26,3 млрд рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" в 2026 году реализовало все свои доли в дочерних организациях, составляющих сегмент шинного бизнеса, а также в ряде других дочерних компаний, говорится в консолидированной отчетности нефтяной компании.

Покупателем выступило общество, находящееся под контролем государства.

Справедливая стоимость возмещения, определенная на основе дисконтированных денежных потоков по договорам продажи, составила 26,317 млрд рублей.

Сделки были осуществлены на условиях рассрочки платежа.

В отчетности отмечается, что, согласно предварительным расчетам, балансовая стоимость выбывших чистых активов после соответствующих корректировок составила 83,091 млрд рублей.

Татнефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России отметил ожидаемое замедление экономической активности в начале года

BMW сократила годовую выручку на 6,3% и ждет дальнейшего снижения из-за пошлин Трампа

 BMW сократила годовую выручку на 6,3% и ждет дальнейшего снижения из-за пошлин Трампа

Туроператоры скоро завершат вывоз организованных туристов в Россию из третьих стран

РНПК сохраняет защиту по военным рискам для уже находящихся на Ближнем Востоке судов без доплат

 РНПК сохраняет защиту по военным рискам для уже находящихся на Ближнем Востоке судов без доплат

UKMTO сообщило о шести атаках Ирана на суда за сутки в Персидском заливе

Цена Brent поднялась выше $98 за баррель

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

 США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Сбербанк подал ходатайство в ЦБ о выделении заблокированных активов

Фон дер Ляйен считает преждевременным ослабление санкций против России

 Фон дер Ляйен считает преждевременным ослабление санкций против России

Источник сообщил, что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ

 Источник сообщил, что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 654 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8630 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });