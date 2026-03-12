Поиск

В городе Стрежевой в школах сократят 94 ставки обслуживающего персонала

Теперь для уборки и охраны школ будут привлекать подрядчиков

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Томской области администрация города Стрежевого решила сократить 94 ставки обслуживающего персонала в семи школах, написал в мессенджере мэр города Валерий Дениченко.

"Во всех муниципальных учреждениях (включая администрацию) процесс сокращения ставок обслуживающего персонала прошел лет 15 назад. И только в школах сторожа, уборщики и гардеробщики оставались в штате до настоящего времени. Школы финансируются за счет субвенции на общее образование, ранее размер этой субвенции позволял иметь именно такой штат. Но сейчас такой возможности уже нет", - пояснил градоначальник.

Субвенция была снижена из-за сокращения количества учеников (финансирование зависит от числа учащихся), а также из-за роста минимального размера оплаты труда - компенсировать зарплату обслуживающего персонала приходилось за счет сокращения расходов по другим статьям (закупка учебников, учебного оборудования и т.д.).

"Я был вынужден принять решение ввести в школах ту же систему, которая давно уже действует во всех муниципальных учреждениях - привлечение подрядчиков для уборки, охраны и прочих услуг. Всего выводим 94 ставки из семи школ. На этих ставках работают 89 человек, в том числе 43 пенсионера, 8 предпенсионеров, 2 инвалида", - написал Дениченко.

В том числе под сокращение попали 45 уборщиков служебных помещений, 21 сторож, 9 гардеробщиков. Все люди получили уведомления о сокращении с 1 июня. При этом в каждой школе останется по две ставки: гардеробщика и рабочего по обслуживанию зданий.

"Планируем до даты сокращения уже подобрать для каждого человека по одному предложению по трудоустройству. Если это предложение не подойдет, то человек встанет на учет в кадровый центр и будет получать пособие. То есть, никаких нарушений трудового законодательства не предусматривается", - подчеркнул Дениченко.

Кроме того, пройдут оптимизационные мероприятия и в самом управлении образования. Будут сокращены две ставки в централизованной бухгалтерии, пройдет структурная реорганизация бухгалтерско-экономической службы, изменится конструкция отношений образовательных учреждений и централизованной бухгалтерии.

Размер экономии от проводимых мероприятий по оптимизации затрат и структуризации штата мэр пока не назвал. Точные цифры будут известны после проведения торгов на поиск внешних подрядчиков.

"По предварительным расчетам, до конца года после всех торгов и выплат нам может не хватить около 10 миллионов рублей, которые придется выделять дополнительно из местного бюджета (брать в банке в долг). В следующем году мы полностью уложимся в сумму субвенции и даже сможем увеличить размер финансирования на приобретение учебников и всего остального, необходимого школам", - добавил он.

Стрежевой - самый северный город Томской области, расположен в 970 км от областного центра, граничит на северо-западе с Нижневартовским районом Ханты-Мансийского автономного округа. Численность населения Стрежевого, по данным на 1 января 2025 года, составляет 37,2 тысячи человек.

