ВТБ 14 апреля проведет ВОСА по вопросу конвертации привилегированных акций

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ принял решение 14 апреля созвать внеочередное собрание акционеров по вопросу конвертации привилегированных акций в обыкновенные, голосование пройдет в заочной форме, следует из материалов кредитной организации.

"Акционерам предстоит рассмотреть вопрос о конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Цель такого шага - сделать структуру капитала прозрачнее, упростить выстраивание инвесторами стратегий вложений в инструменты банка и прогнозов по их перспективности. Важнейшее условие этой процедуры - соблюдение прав миноритариев, сохранение прежнего распределения дивидендного потока. Полагаем, что унификация типов ценных бумаг будет служить росту акционерной стоимости", - заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В повестку собрания также включен вопрос об утверждении изменений в устав банка.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 21 марта 2026 года. Акционеры смогут голосовать в электронном виде в мобильном приложении "Акционер ВТБ", "ВТБ Мои Инвестиции" и "Кворум", на сайте АО "ВТБ Регистратор" и портале общего собрания акционеров с 22 марта по 14 апреля включительно.

Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов суммарным номинальным объемом 521 млрд рублей, которые принадлежат государству. В прошлом году кредитная организация заявила, что намерена упростить структуру капитала и убрать из него "префы", которые миноритарии могут воспринимать как угрозу нарушения принципа равенства при распределении дивидендов.

В конце февраля депутаты Госдумы приняли поправки, которые дают банку возможность конвертировать привилегированные акции в обыкновенные. ВТБ будет конвертировать "префы" с коэффициентом, который рассчитывается как отношение номинальной стоимости одной привилегированной акции каждого типа к средневзвешенной цене одной обыкновенной акции, определенной по результатам организованных торгов биржи за 2025 год - 82,67 рубля. Номинал привилегированных акций первого типа составляет 0,01 рубля, второго типа - 0,1 рубля.