Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером роль российских нефти и газа в мировой экономике

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На переговорах в Майами глава РФПИ, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев обсудили с представителями США как перспективы развития двусторонних отношений, так и кризис в мировой энергетике. Об этом Дмитриев сообщил в мессенджере Max. До этого стороны комментировали переговоры в соцсети Х.

Позднее Дмитриев написал, что "по поручению президента посетил США, где провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США".

"Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках, - продолжил он. - Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций против России".

С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, сообщал ранее Уиткофф. По его словам, делегации обсудили различные темы и договорились поддерживать связь. Дмитриев же в соцсети Х поблагодарил своих собеседников за продуктивную встречу.