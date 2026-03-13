Поиск

Рубль утром снижается к юаню, торгуется на минимумах с конца сентября 2025 г.

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль упал до минимальных отметок с конца сентября 2025 г.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,656 руб. (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Юань поднялся выше 11,65 руб. впервые с 26 сентября 2025 года. Китайская валюта при этом оказалась на 15,33 коп. выше уровня действующего официального курса.

Целевым диапазоном для курса пары юань/рубль на торгах в пятницу выступит 11,3-11,8 руб. за юань, при этом китайская валюта попытается продолжить волну роста, ближайшей технической целью которой может выступать отметка 11,65 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Однако уже на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку в виде роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров - в марте объем налоговых отчислений со стороны крупных нефтегазовых компаний вырастет за счет выплаты НДД в 1,6 раза относительно уровней января-февраля, отмечает эксперт в обзоре.

Рост предложения валюты со стороны экспортеров компенсирует снижение предложения валюты со стороны ЦБ РФ, в результате чего рубль может перейти к укреплению. Во второй половине марта это приведет к возвращению пары юань/рубль в диапазон 11-11,5 руб. за юань, полагает Зварич.

Цены на нефть

Нефть возобновила повышение в пятницу утром после подъема цен до максимумов с 2022 года по итогам предыдущей сессии.

Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются, и страны региона вынуждены ограничивать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и вызванного этим заполнения хранилищ.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил накануне, что Тегеран не намерен прекращать блокаду пролива, будет и дальше использовать ее как инструмент давления.

США пока не готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив, но, вероятно, смогут начать делать это к концу месяца, сказал министр энергетики Крис Райт в интервью CNBC.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по московскому времени составляет $101,61 за баррель, что на 1,15% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 9,2% - максимально с мая 2020 года, до $100,46 за баррель. Цена Brent на закрытие рынка была выше отметки в $100 за баррель впервые с августа 2022 года.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,86%, до $96,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 9,7%, до $95,73 за баррель, что также является максимумом с августа 2022 года.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в четверг выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, сроком на 30 дней. Аналитики однако отмечают, что этот шаг не решает проблему с поставками, являющуюся более масштабной.

Международное энергетическое агентство (МЭА) назвало перебои в поставках из-за ближневосточного конфликта самыми масштабными в истории мирового нефтяного рынка. На этой неделе страны-участницы договорились о высвобождении рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов.

Китай Московская биржа Brent WTI Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компания "Тенгизшевройл" сообщила об "инциденте" на Тенгизе 11 марта

Цена нефти Brent немного снизилась до $100,35 за баррель

Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

 Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой

Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

 Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

Цена Brent снова поднялась выше $100 за баррель

Fitch повысило прогноз цены Brent в 2026 году до $70 за баррель

Трамп ожидает хорошей прибыли для США от высоких цен на нефть

Директор ФСИН заявил о кадровом голоде

Netflix заплатит за ИИ-фирму Бена Аффлека до $600 млн
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 694 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8639 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });