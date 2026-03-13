Рубль утром снижается к юаню, торгуется на минимумах с конца сентября 2025 г.

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль упал до минимальных отметок с конца сентября 2025 г.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,656 руб. (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Юань поднялся выше 11,65 руб. впервые с 26 сентября 2025 года. Китайская валюта при этом оказалась на 15,33 коп. выше уровня действующего официального курса.

Целевым диапазоном для курса пары юань/рубль на торгах в пятницу выступит 11,3-11,8 руб. за юань, при этом китайская валюта попытается продолжить волну роста, ближайшей технической целью которой может выступать отметка 11,65 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Однако уже на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку в виде роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров - в марте объем налоговых отчислений со стороны крупных нефтегазовых компаний вырастет за счет выплаты НДД в 1,6 раза относительно уровней января-февраля, отмечает эксперт в обзоре.

Рост предложения валюты со стороны экспортеров компенсирует снижение предложения валюты со стороны ЦБ РФ, в результате чего рубль может перейти к укреплению. Во второй половине марта это приведет к возвращению пары юань/рубль в диапазон 11-11,5 руб. за юань, полагает Зварич.

Цены на нефть

Нефть возобновила повышение в пятницу утром после подъема цен до максимумов с 2022 года по итогам предыдущей сессии.

Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются, и страны региона вынуждены ограничивать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и вызванного этим заполнения хранилищ.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил накануне, что Тегеран не намерен прекращать блокаду пролива, будет и дальше использовать ее как инструмент давления.

США пока не готовы сопровождать танкеры через Ормузский пролив, но, вероятно, смогут начать делать это к концу месяца, сказал министр энергетики Крис Райт в интервью CNBC.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 по московскому времени составляет $101,61 за баррель, что на 1,15% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 9,2% - максимально с мая 2020 года, до $100,46 за баррель. Цена Brent на закрытие рынка была выше отметки в $100 за баррель впервые с августа 2022 года.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,86%, до $96,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 9,7%, до $95,73 за баррель, что также является максимумом с августа 2022 года.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в четверг выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, сроком на 30 дней. Аналитики однако отмечают, что этот шаг не решает проблему с поставками, являющуюся более масштабной.

Международное энергетическое агентство (МЭА) назвало перебои в поставках из-за ближневосточного конфликта самыми масштабными в истории мирового нефтяного рынка. На этой неделе страны-участницы договорились о высвобождении рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов.