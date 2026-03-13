Голикова сообщила о снижении в РФ уровня бедности в 2025 году до 6,7%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В прошлом году удалось снизить уровень бедности россиян, по итогам 2025 года он составил 6,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Рост зарплат, мероприятия, направленные на обеспечение занятости, и адресные меры поддержки способствовали снижению уровня бедности. По итогам 2025 года, сегодня Росстат опубликует соответствующие данные, показатель бедности составил 6,7%, и снизился по сравнению с 2024 годом на 0,4 процентных пункта", - сказала Голикова на заседании коллегии Минтруда в пятницу.

Она отметила, что один из инструментов поддержки - социальный контракт, благодаря чему "более 44% граждан, охваченных соцконтрактом, вышли из бедности".