Росстат отметил снижение уровня бедности в I квартале до 8,1%

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Уровень бедности населения в I квартале 2025 года снизился до 8,1%, сообщил Росстат.

По сравнению с I кварталом 2024 года численность населения с доходами ниже границы бедности уменьшилась на 1,5 п.п., или на 2,1 млн человек (до 11,9 млн человек с 14,0 млн человек).

В I квартале 2025 года граница бедности составила 16 тыс. 621 руб.

В IV квартале 2024 году уровень бедности равнялся 5,3%, в III квартале - 8,0%, во II квартале - 8,5%.

Как сообщалось, Ро‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌сстат оценил уровень бедности в 2024 году на уровне 7,2% после 8,3% в 2023 году.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому в I квартале уровень бедности всегда выше, чем в среднем за год.

Президент Владимир Путин в майском указе 2024 года поставил правительству задачу сократить уровень бедности в стране ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году.