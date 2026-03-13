Профицит внешней торговли РФ в январе снизился на 10,5% в годовом выражении
Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе 2026 года уменьшилось на 10,5%, до $6,6 млрд, по сравнению с $7,4 млрд в январе 2025 года, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Показатель
|Январь
|М/М
|Г/Г
|Экспорт
|27,5
|-37,3%
|-8,1%
|Импорт
|20,9
|-38,6%
|-7,3%
|Сальдо
|6,6
|-33,0%
|-10,5%
|Оборот
|48,4
|-37,9%
|-7,7%
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в феврале, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $45 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $90 млрд, объем экспорта - $399 млрд, импорта - $309 млрд.