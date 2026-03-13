Профицит внешней торговли РФ в январе снизился на 10,5% в годовом выражении

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе 2026 года уменьшилось на 10,5%, до $6,6 млрд, по сравнению с $7,4 млрд в январе 2025 года, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

Показатель Январь М/М Г/Г Экспорт 27,5 -37,3% -8,1% Импорт 20,9 -38,6% -7,3% Сальдо 6,6 -33,0% -10,5% Оборот 48,4 -37,9% -7,7%

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в феврале, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $45 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $90 млрд, объем экспорта - $399 млрд, импорта - $309 млрд.