Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем на МосБирже

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль понизился в ожидании свежих новостных драйверов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,672 руб. (+2,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,16 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль на этой неделе, вероятно, попытается стабилизироваться в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб. за юань, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Движение курса рубля на прошлой неделе происходило с некоторым опережением темпов ослабления валют ЕМ относительно доллара США, что указывает на наличие внутренних драйверов, которые пока остаются сильнее фактора роста цен на нефть, отмечает эксперт: это приостановка продаж валюты в рамках бюджетного правила, накопление средств экспортерами для платежей по валютному долгу, дефицит юаневой ликвидности на внутреннем рынке.

Тем не менее, по мнению Попова, краткосрочный потенциал ослабления рубля ограничен и уже на текущей неделе процесс может приостановиться.

Причиной тому, указывает он, может стать изменение тактики экспортеров, которые по аналогии с прошлым сентябрем могут к середине текущего месяца завершить активное накопление валютных средств под обслуживание долга, а к концу марта нарастить продажи валюты для прохождения довольно крупных налоговых выплат.

"В этой связи на текущей неделе ожидаем попыток стабилизации курса в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб. за юань", - пишет Попов.

Инфляция в России в феврале 2026 года составила 0,73% после 1,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-февраль 2026 года цены в РФ выросли на 2,36%.

Рост потребительских цен в феврале 2026 года оказался выше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%), а также выше недельной динамики, которая указывала на рост цен в феврале на 0,56%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2026 года замедлилась до 5,91% (аналитики ожидали 5,73%) с 6,00% на конец января и 5,59% на конец декабря 2025 года.

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 10 марта (из-за праздника мониторинг за 8 дней). Инфляция в РФ с 3 по 10 марта составила 0,11% после 0,08% с 25 февраля по 2 марта (из-за праздника расчет за 6 дней). С начала месяца рост цен к 10 марта составил 0,14%, с начала года - 2,50%.

Исходя из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 марта замедлилась до 5,88% с 5,91% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 5,84%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть растут утром в понедельник из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве растет на 1,35%, до 104,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,33%, до $99,02 за баррель.

За минувшую неделю Brent ушла вверх на 11,3%, WTI - на 8%. С начала месяца обе марки подскочили в цене более чем на 40% и обновили максимумы с 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В ответ на удары Израиля и США по своей территории Иран заблокировал проход судов по Ормузскому проливу, через который проходит около 20% всех мировых нефтяных потоков, и атаковал объекты нефтегазовой инфраструктуры в соседних странах.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну и составило 412 единиц. Число газовых буровых также повысилось на одну, до 133 единиц.