Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU -Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник растет на фоне ралли мировых цен на нефть (фьючерс на нефть Brent превысил $104 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также на оптимистичных данных Росстата о продолжающемся замедлении инфляции в России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,5%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2885,62 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1133,1 пункта (+0,5%); лидируют в росте акции "ФосАгро" (+2,9%), ВТБ (+2%), АФК "Система" (+1,4%) и "ВК" (+1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 марта, составляет 80,2254 руб. (+1,16 рубля).

Подорожали также акции "Северстали" (+1,2%), "МТС" (+1,2%), "ММК" (+1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%), "Хэдхантера" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "Газпрома" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

 Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Трамп призвал КНР помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива

 Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливе

Страны МЭА высвободят почти 412 млн баррелей нефти из стратрезервов

 Страны МЭА высвободят почти 412 млн баррелей нефти из стратрезервов

 JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

 Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами
