Жительница Волгограда отсудила у "Почты России" компенсацию за перелом ноги

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Волгограде Тракторозаводский районный суд удовлетворил иск 63-летней местной жительницы к АО "Почта России" о компенсации морального вреда, полученного в результате падения на пандусе почтового отделения, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Подходя к отделению по пандусу в апреле 2025 года, истица оступилась и сломала ногу. По словам истицы, визуально пандус выглядел исправным, однако после того, как она упала, сотрудники отделения убрали резиновое покрытие. Под ним обнажились дефекты конструкции, которые, по мнению пострадавшей, и стали причиной травмы. В тот же день врачи диагностировали у нее перелом наружной лодыжки малоберцовой кости правой голени и наложили гипс. Из-за перелома пенсионерка более двух недель была ограничена в движении и впоследствии проходила длительную реабилитацию.

Досудебные претензии, направленные в адрес ответчика в апреле и августе 2025 года, остались без удовлетворения, что послужило поводом для обращения в суд.

"Факт ненадлежащего состояния пандуса, которым обустроен вход в вышеуказанное помещение отделения АО "Почта России", подтверждается представленными истцом фотоизображениями с указанием даты и времени их изготовления. Суд, исследовав все представленные сторонами доказательства, не нашел в действиях истца неосторожности", - говорится в сообщении.

Суд присудил заявительнице 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, взял штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя - 100 тысяч рублей, а также расходы на оплату услуг представителя - 25 тысяч рублей. Общая сумма выплат превысила 300 тысяч рублей.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });