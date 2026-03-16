Сельхозорганизации РФ в 2025 году снизили реализацию зерна на 13,8% до 67,4 млн т

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в 2025 году реализовали 67,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 13,8% меньше, чем в 2024 году (78,3 млн тонн), сообщается в материалах Росстата.

В том числе продажа пшеницы снизилась на 14% до 46,8 млн тонн с 54,4 млн тонн годом ранее, ржи – на 17,1% (до 568,4 тыс. с 685,5 тыс. тонн), кукурузы – на 12,8% (до 7,5 млн тонн с 8,7 млн тонн), ячменя – на 17,9% (до 7,7 млн тонн с 9,3 млн тонн), гречихи – на 7,2% (до 459,1 тыс. с 494,9 тыс. тонн). Наибольшее падение произошло в реализации риса – на 30,9% (до 547,8 тыс. с 792,9 тыс. тонн). Меньше, чем в 2024 году, было продано проса и овса.

В то же время реализация масличных культур выросла на 4,9% до 18,8 млн тонн с 17,9 млн тонн. Однако подсолнечника было продано меньше на 3,3% (9,8 млн тонн против 10,1 млн тонн).

Кроме того, сельхозорганизации продали 2,9 млн тонн картофеля, что на 6,8% меньше, чем в 2024 году (3,1 млн тонн), 3,54 млн тонн овощей (на 0,6% больше, 3,52 млн тонн в 2024 году), 1,2 млн тонн плодов, ягод и орехов (на 6,6% меньше, 1,3 млн тонн).

Как сообщалось, по данным Росстата, сбор зерна в РФ в 2025 году составил 141,2 млн тонн против 125,9 млн тонн в 2024 году, в том числе 91,1 млн тонн пшеницы против 82,6 млн тонн. Урожай масличных культур увеличился до 34,4 млн тонн с 30,2 млн тонн. В том числе подсолнечника собрано 17,5 млн тонн (16,9 млн тонн в 2024 году).

Данные Росстата не учитывают статистику по четырем новым регионам.

