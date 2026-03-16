Смягчение налогов помогло "Газпрому" в 2025 г. остаться в плюсе по РСБУ, несмотря на пострадавшие от теплой зимы продажи

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "Газпром" за 2025 год получила 11,285 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с чистым убытком в 1,076 трлн рублей за 2024 год, сообщил эмитент.

Выручка сократилась на 7% - до 5,846 трлн рублей, в том числе на 6% - выручка от продажи газа, до 3,674 трлн рублей. На объем продаж 2025 года повлияла очень теплая погода в начале года.

При этом себестоимость реализации газа уменьшилась на 25%. С начала 2025 года налоговая нагрузка (НДПИ) на компанию сократилась на 50 млрд рублей в месяц.

И это привело к 19-процентному росту валовой прибыли. После коммерческих и управленческих расходов, которые сократились на 3%, компания получила прибыль от продаж 127 млрд рублей, тогда как годом ранее был убыток от продаж 197 млрд рублей, в 2023 году по этой статье был убыток 292 млрд рублей.

Отрицательное сальдо прочих доходов и расходов уменьшилось почти в два раза. На эти статьи оказывает влияние динамика курсов валют и котировки публичных дочерних обществ. За 2025 год рубль укрепился к доллару США на четверть, что понизило величину выраженного в рублях валютного долга. Также на отчетности головной компании сказывается переоценка стоимости акций дочерних компаний - около 750 млрд рублей мог составить убыток от 25-процентного снижения рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть".

"Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входят нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи. Впрочем, в последние годы компания воздерживалась от выплаты дивидендов.