Путин разрешил "Аэрофлоту" выкупить долю Lufthansa в "Аэромаре"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил "Аэрофлоту" выкупить долю структуры Lufthansa (Германия) в "Аэромаре" - крупнейшей в России компании по производству бортового питания.

Соответствующее распоряжение от 16 марта опубликовано на портале правовой информации. В соответствии с ним, "Аэрофлот" может приобрести 4,9 тыс. обыкновенных акций АО "Аэромар", принадлежащих Truffle 2 GmbH (аффилирована с Lufthansa).

Сделку ранее анонсировал гендиректор российской авиакомпании Сергей Александровский. В сентябре топ-менеджер говорил, что она уже согласована профильной правкомиссией и ждет разрешения президента. В результате доля "Аэрофлота" в "Аэромаре" будет доведена до 100%, уточнял он.

Сама Lufthansa сообщала о намерении продать свою долю в "Аэромаре" еще в сентябре 2022 года.

По данным ЕГРЮЛ, "Аэромар" зарегистрирован в 1995 году, находится на территории базового для "Аэрофлота" аэропорта Шереметьево. На конец 2021 года среднесписочная численность сотрудников компании составила почти 4 тыс. человек. Выручка по РСБУ в 2024 году была на уровне 19,4 млрд руб. (+37%), чистый убыток превысил 511 млн руб. против 63 млн руб. прибыли годом ранее. Существенное давление на финансовый результат компании, согласно отчетности, помимо роста себестоимости продаж, оказали увеличившиеся управленческие и коммерческие расходы.