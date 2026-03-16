Поиск

Путин разрешил "Аэрофлоту" выкупить долю Lufthansa в "Аэромаре"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил "Аэрофлоту" выкупить долю структуры Lufthansa (Германия) в "Аэромаре" - крупнейшей в России компании по производству бортового питания.

Соответствующее распоряжение от 16 марта опубликовано на портале правовой информации. В соответствии с ним, "Аэрофлот" может приобрести 4,9 тыс. обыкновенных акций АО "Аэромар", принадлежащих Truffle 2 GmbH (аффилирована с Lufthansa).

Сделку ранее анонсировал гендиректор российской авиакомпании Сергей Александровский. В сентябре топ-менеджер говорил, что она уже согласована профильной правкомиссией и ждет разрешения президента. В результате доля "Аэрофлота" в "Аэромаре" будет доведена до 100%, уточнял он.

Сама Lufthansa сообщала о намерении продать свою долю в "Аэромаре" еще в сентябре 2022 года.

По данным ЕГРЮЛ, "Аэромар" зарегистрирован в 1995 году, находится на территории базового для "Аэрофлота" аэропорта Шереметьево. На конец 2021 года среднесписочная численность сотрудников компании составила почти 4 тыс. человек. Выручка по РСБУ в 2024 году была на уровне 19,4 млрд руб. (+37%), чистый убыток превысил 511 млн руб. против 63 млн руб. прибыли годом ранее. Существенное давление на финансовый результат компании, согласно отчетности, помимо роста себестоимости продаж, оказали увеличившиеся управленческие и коммерческие расходы.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на бензин на московских заправках ускорили рост

Золото дешевеет, торгуется ниже $5000 за унцию

Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Трамп призвал КНР помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива

Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливе

Страны МЭА высвободят почти 412 млн баррелей нефти из стратрезервов

JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

В феврале из продуктов питания сильнее всего подорожали яйца - на 9,3%

В России в феврале инфляция составила 0,73%, годовая замедлилась до 5,91%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 784 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8678 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
