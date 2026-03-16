Atlas Air сделала крупнейший в своей истории заказ грузовых самолетов у Airbus

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американская Atlas Air Worldwide Holdings Inc., один из крупнейших в мире операторов грузовых авиаперевозок, объявила о крупнейшем в своей истории заказе новых самолетов, планируя дальнейшее расширение бизнеса.

Авиакомпания приобретет у Airbus 20 грузовых самолетов A350 с опционом на покупку еще 20, сообщил главный исполнительный директор Майкл Стин агентству Bloomberg. "Эти инвестиции направлены на продолжение роста", - сказал он.

Стин заявил о наличии значительного спроса на услуги авиакомпании, что требует большего количества самолетов. "Этот заказ безусловно сделает Atlas более конкурентоспособной", - добавил он.

В настоящее время Atlas Air имеет исключительно самолеты Boeing Co. При этом она владеет крупнейшим в мире флотом Boeing 747, а также эксплуатирует самолеты моделей 767 и 777.

Всего флот авиаперевозчика насчитывает 113 самолетов, при этом самые старые из них начнут выводиться из эксплуатации в начале 2030-х годов, сообщил СЕО.