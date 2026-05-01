Вступило в силу торговое соглашение между ЕС и Mercosur

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Временное торговое соглашение между ЕС и общим рынком стран Южной Америки Mercosur вступило в силу в пятницу, сообщила Европейская комиссия (ЕК).

В честь этого события председатель ЕК Урсула фон дер Лейен вместе с главой Европейского совета Антониу Коштой примет участие в видеоконференции с лидерами стран Mercosur.

"Было проделано много работы, чтобы довести до конца это знаковое соглашение. Теперь пришло время применить такие же усилия, чтобы наши граждане и предприятия немедленно получили от него выгоду. С первого дня (таможенные - ИФ) тарифы снижаются, и открываются новые рыночные возможности. Это хорошая новость для предприятий ЕС всех размеров, хорошая новость для наших потребителей и хорошая новость для наших фермеров, которые получат ценные новые экспортные возможности, оставаясь при этом полностью защищенными в чувствительных секторах", - заявила фон дер Ляйен.

В свою очередь, член ЕК по торговле Марош Шефчович отметил: "1 мая - важный день для Европейского союза в сфере торговли. В условиях временного применения Соглашения между ЕС и Mercosur настало время засучить рукава и убедиться, что эта историческая сделка принесет свои плоды. Торговые соглашения по своей сути касаются купли-продажи товаров и услуг в соответствии с взаимно согласованными правилами и для взаимной выгоды, и именно на этом мы сосредоточимся в ближайшие недели и месяцы".

В Еврокомиссии напомнили, что соглашение постепенно отменит импортные пошлины на более чем 91% товаров ЕС, экспортируемых в страны Mercosur, рынок с населением более 700 млн человек.

С 1 мая отменяются или значительно снижаются пошлины на ключевые экспортные товары ЕС, такие как автомобили, фармацевтические препараты, вино, крепкие спиртные напитки и оливковое масло. Ожидается также, что соглашение увеличит экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС в регион на 50%.

"В то же время, чувствительные к рынку секторы агропродовольственной отрасли ЕС получат необходимую защиту благодаря тщательно выверенным тарифным квотам, беспрецедентному защитному механизму и усиленному контролю", - заверяет ЕК.

Вместе с тем это торговое соглашение, переговоры по которому длились около 25 лет, неоднозначно воспринято в странах Евросоюза. В государствах-членах ЕС, являющихся крупными производителями сельскохозяйственной продукции, с начала года проходили массовые протесты аграриев, которые считают, что соглашение с Mercosur ставит их в неравное положение по отношению к латиноамериканским конкурентам и наводнит страны Евросоюза дешевой продукцией, к которой ЕС не будет предъявлять таких же строгих требований, как к продукции собственных фермеров.

Первомайские манифестации 2026 года в Европе пройдут, в том числе, под сильным влиянием требований, связанных с соглашением ЕС-Меркосур. Ожидается, что во Франции, являющейся лидером сопротивления этой сделке, будут наиболее резкие выступления против Mercosur в ходе протестных акций.