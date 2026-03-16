Добыча нефти в Китае в январе-феврале выросла на 1,9%, газа - на 2,9%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Китай в январе-феврале увеличил добычу нефти на 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 35,73 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.

Объем нефтепереработки вырос на 1,9% и составил 122,63 млн тонн.

Добыча природного газа повысилась на 2,9% и достигла 44,6 млрд кубометров.

ГСУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных из-за длительных праздников по случаю наступления Нового года по лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.