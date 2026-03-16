Добыча нефти в Китае в январе-феврале выросла на 1,9%, газа - на 2,9%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Китай в январе-феврале увеличил добычу нефти на 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 35,73 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.

Объем нефтепереработки вырос на 1,9% и составил 122,63 млн тонн.

Добыча природного газа повысилась на 2,9% и достигла 44,6 млрд кубометров.

ГСУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных из-за длительных праздников по случаю наступления Нового года по лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

Цены на бензин на московских заправках ускорили рост

Золото дешевеет, торгуется ниже $5000 за унцию

Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Трамп призвал КНР помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива

Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливе

Страны МЭА высвободят почти 412 млн баррелей нефти из стратрезервов

JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

В феврале из продуктов питания сильнее всего подорожали яйца - на 9,3%
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 789 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8684 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });