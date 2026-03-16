"Мосбиржа" с 23 марта запустит сделки фикс в золоте

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 23 марта предоставит участникам рынка драгметаллов возможность заключать сделки с золотом по курсу, соответствующему значению индекса золота RUGOLD, а также по курсу фиксинга GOLDFIXME, сообщила биржа.

"Новые инструменты позволят участникам совершать операции с золотом по фиксированной рыночной цене и не зависеть от внутридневной волатильности, что особенно важно для крупных институциональных игроков, которым важна стабильность при планировании закупок и продаж", - объяснила биржа.

Кроме того, с 23 марта участники смогут совершать операции с золотом, серебром, платиной и палладием во внебиржевом режиме с использованием сервиса анонимного запроса котировок от крупнейших поставщиков ликвидности - банков, золотодобывающих компаний, переработчиков и так далее - с расчетами через центрального контрагента.

"В условиях волатильности на рынке драгметаллов мы делаем важный шаг вперед в развитии инфраструктуры торгов и вводим механизмы, которые дают возможность заключать сделки с золотом по фиксированным, сформированным рынком ценам, не переживая за скачки курса в течение торгового дня. Участники могут спокойно планировать свои операции и эффективнее хеджировать возможные риски, - говорит директор по рынкам валюты и драгметаллов "Мосбиржи" Арина Кострюкова. - А анонимный запрос котировок по всем четырем металлам делает рынок еще прозрачнее и удобнее - можно сразу получить лучшую цену или установить спрос на металл и в моменте заключить сделку на крупный объем без влияния на ценообразование в биржевом стакане".

Мосбиржа Московская биржа Арина Кострюкова
