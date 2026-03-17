В SK Group ждут еще пять лет глобального дефицита полупроводниковых пластин для чипов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глобальный дефицит полупроводниковых пластин для чипов наверняка сохранится до 2030 года, прогнозирует председатель совета директоров южнокорейской SK Group Чхве Тхэ Вон.

"Вообще-то ИИ нужно много HBM (высокопропускной памяти - ИФ), и раз вы выпускаете HBM... нам нужно много полупроводниковых пластин", - сказал он журналистам на полях ежегодной конференции Nvidia в Сан-Хосе, объясняя этот дефицит.

"Нам требуется некоторое время, чтобы нарастить запасы пластин, четыре-пять лет минимум, - отметил Чхве Тхэ Вон. - Нынешний дефицит может сохраниться до 2030 года, так что мы ожидаем более чем 20%-го дефицита пластин".

Входящая в SK Group компания SK Hynix - главный поставщик высокопропускной памяти для Nvidia. По данным Counterpoint, SK Hynix занимает 57% мирового рынка HBM и 32% на рынке всех чипов стандарта DRAM, к которому относится HBM.

SK Hynix постарается разработать стратегию стабилизации цен на чипы DRAM, заявил Чхве Тхэ Вон. "Так что я не могу объявить прямо здесь, но думаю, наш CEO объявит новый план стабилизации цен на DRAM", - сказал он.

По его словам, чипмейкер сосредоточен на производстве в Южной Корее, а его организация за рубежом требует соответствующих энерго- и водоснабжения, условий строительства, инженерных кадров и не делается легко и по требованию.

SK Hynix также рассматривает возможность листинга американских депозитарных расписок (ADR) в США, который может помочь ей расширить круг акционеров, доступ к американскому и международному капиталу и присутствие на мировой арене, заявил Чхве Тхэ Вон.

Между тем напряженность на Ближнем Востоке создала много трудностей из-за роста цен на энергоносители, в связи с чем SK Group ищет другие источники энергии, сказал председатель совета директоров.

Nvidia США SK Hynix Южная Корея SK Group Чхве Тхэ Вон
Новости по теме

Новости

На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

 На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

На Лебединском ГОКе самосвал с грузом раздавил "УАЗ", погибли пять человек

В Moody's считают, что рецессия вновь представляет серьезную угрозу для экономики США

 В Moody's считают, что рецессия вновь представляет серьезную угрозу для экономики США

Brent подорожала до $102,74 за баррель

 Brent подорожала до $102,74 за баррель

Григоренко сообщил о сокращении числа проверок бизнеса в 2025 году до 273 тысяч

На Шри-Ланке сократят рабочую неделю для экономии энергоресурсов

SAS отменит более 100 авиарейсов из-за дороговизны топлива

 SAS отменит более 100 авиарейсов из-за дороговизны топлива

Банк России отметил снижение инфляции в феврале

 Банк России отметил снижение инфляции в феврале

Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

 Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

Цены на бензин на московских заправках ускорили рост

 Цены на бензин на московских заправках ускорили рост
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 820 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8702 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });