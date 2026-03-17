В SK Group ждут еще пять лет глобального дефицита полупроводниковых пластин для чипов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глобальный дефицит полупроводниковых пластин для чипов наверняка сохранится до 2030 года, прогнозирует председатель совета директоров южнокорейской SK Group Чхве Тхэ Вон.

"Вообще-то ИИ нужно много HBM (высокопропускной памяти - ИФ), и раз вы выпускаете HBM... нам нужно много полупроводниковых пластин", - сказал он журналистам на полях ежегодной конференции Nvidia в Сан-Хосе, объясняя этот дефицит.

"Нам требуется некоторое время, чтобы нарастить запасы пластин, четыре-пять лет минимум, - отметил Чхве Тхэ Вон. - Нынешний дефицит может сохраниться до 2030 года, так что мы ожидаем более чем 20%-го дефицита пластин".

Входящая в SK Group компания SK Hynix - главный поставщик высокопропускной памяти для Nvidia. По данным Counterpoint, SK Hynix занимает 57% мирового рынка HBM и 32% на рынке всех чипов стандарта DRAM, к которому относится HBM.

SK Hynix постарается разработать стратегию стабилизации цен на чипы DRAM, заявил Чхве Тхэ Вон. "Так что я не могу объявить прямо здесь, но думаю, наш CEO объявит новый план стабилизации цен на DRAM", - сказал он.

По его словам, чипмейкер сосредоточен на производстве в Южной Корее, а его организация за рубежом требует соответствующих энерго- и водоснабжения, условий строительства, инженерных кадров и не делается легко и по требованию.

SK Hynix также рассматривает возможность листинга американских депозитарных расписок (ADR) в США, который может помочь ей расширить круг акционеров, доступ к американскому и международному капиталу и присутствие на мировой арене, заявил Чхве Тхэ Вон.

Между тем напряженность на Ближнем Востоке создала много трудностей из-за роста цен на энергоносители, в связи с чем SK Group ищет другие источники энергии, сказал председатель совета директоров.