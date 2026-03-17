Минэкономразвития предложило ограничить годом деятельность компаний-банкротов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает ограничить продолжительность деятельности компаний-банкротов в конкурсном производстве одним годом и установить условия-исключения для ее продления, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с инициативой министерства.

По его словам, такие предложения содержатся в редакции поправок в закон о несостоятельности, призванной сместить фокус с банкротных процедур на оздоровление должников через санацию и реструктуризацию. Документ появился после того, как министерство публично подтвердило готовность к поэтапной реформе института банкротства, тогда как несколько лет назад выступало за комплексное изменение регулирования - соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы с 2021 года, но до сих пор не принят в первом чтении.

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривал ограничение деятельности компаний-банкротов в конкурсном производстве девятью месяцами с возможностью продления еще на три. В новом проекте срок конкурсного производства, по словам источника, увеличен до одного года. В течение этого срока конкурсный управляющий, если изменения станут законом, будет обязан прекратить деятельность предприятия.

В виде исключения продолжение его работы возможно, в частности, если закрытие может привести к техногенным или экологическим катастрофам, вызвать угрозу жизни людей, остановку объектов социальной инфраструктуры. Также продолжение деятельности будет возможным в случае, если собственники бизнеса изъявят готовность компенсировать непогашенные текущие расходы и предоставят независимую гарантию на сумму не менее 5% требований кредиторов, включенных в реестр. Еще одним основанием для продления деятельности может стать решение собрания кредиторов. В таком случае погашать расходы не обеспечение работы предприятия придется тем, кто голосовал за это пропорционально размеру их требований, за исключением случаев, когда один или несколько кредиторов взяли на себя обязанность по внесению таких платежей.

Эти изменения Минэкономразвития рассчитывает в числе первых.

Торги-"качели"

Еще одна новация - изменение правил реализации имущества банкротов. На смену торгам на повышение предлагаются аукционы с плавающим ценообразованием. Сейчас министерство предлагает распространить новации не на все торги, а лишь на те из них, где продаются активы стоимостью свыше 1 млрд рублей, не являющиеся при этом недвижимостью.

Согласно законопроекту, сначала актив будет трижды предлагаться по начальной цене, но если желающих купить его не будет, то она будет снижаться до поступления первого предложения. После этого торги снова пойдут на повышение, однако если никто цену не повысит, то победителем признают первого озвучившего свое предложение претендента. Торги будут признаваться несостоявшимися, если цена упадет в ходе торгов до минимальной цены продажи, а желающих приобрести актив не появится.

На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

На Лебединском ГОКе самосвал с грузом раздавил "УАЗ", погибли пять человек

