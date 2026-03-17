Поиск

FESCO приступила к судозаходам в порт Джидда на Красном море

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") впервые выполнила прямой судозаход морского контейнерного сервиса в порт Джидда (Саудовская Аравия) на Красном море, сообщил заместитель гендиректора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов на форуме "Трансроссия-2026".

"Организация заходов наших судов в новые для FESCO порты позволяет предлагать нашим клиентам более гибкие транспортные решения и расширять возможности работы на разных рынках. Кроме того, в текущих условиях диверсификация маршрутов приобретает особое значение. На фоне ситуации в Ормузском проливе использование портов на Красном море, включая Джидду, может повысить устойчивость транспортных цепочек и обеспечить грузовладельцам дополнительные варианты поставок в регионе", - отметил Маслов.

По его словам, судозаход был выполнен в рамках морской линии FESCO Indian Line West (FIL-W), соединяющей Новороссийск с портами Индии. После обработки судно группы продолжило рейс по маршруту сервиса FIL-W и направилось в Новороссийск.

FESCO рассматривает возможность дальнейших заходов в порт Джидда исходя из потребностей отправителей и конфигурации грузопотоков, отметил Маслов.

FESCO Росатом Саудовская Аравия Новороссийск Индия Джидда Герман Маслов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

 На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

На Лебединском ГОКе самосвал с грузом раздавил "УАЗ", погибли пять человек

В Moody's считают, что рецессия вновь представляет серьезную угрозу для экономики США

 В Moody's считают, что рецессия вновь представляет серьезную угрозу для экономики США

Brent подорожала до $102,74 за баррель

 Brent подорожала до $102,74 за баррель

Григоренко сообщил о сокращении числа проверок бизнеса в 2025 году до 273 тысяч

На Шри-Ланке сократят рабочую неделю для экономии энергоресурсов

SAS отменит более 100 авиарейсов из-за дороговизны топлива

 SAS отменит более 100 авиарейсов из-за дороговизны топлива

Банк России отметил снижение инфляции в феврале

 Банк России отметил снижение инфляции в феврале

Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

 Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

Цены на бензин на московских заправках ускорили рост

 Цены на бензин на московских заправках ускорили рост
