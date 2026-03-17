FESCO приступила к судозаходам в порт Джидда на Красном море

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") впервые выполнила прямой судозаход морского контейнерного сервиса в порт Джидда (Саудовская Аравия) на Красном море, сообщил заместитель гендиректора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов на форуме "Трансроссия-2026".

"Организация заходов наших судов в новые для FESCO порты позволяет предлагать нашим клиентам более гибкие транспортные решения и расширять возможности работы на разных рынках. Кроме того, в текущих условиях диверсификация маршрутов приобретает особое значение. На фоне ситуации в Ормузском проливе использование портов на Красном море, включая Джидду, может повысить устойчивость транспортных цепочек и обеспечить грузовладельцам дополнительные варианты поставок в регионе", - отметил Маслов.

По его словам, судозаход был выполнен в рамках морской линии FESCO Indian Line West (FIL-W), соединяющей Новороссийск с портами Индии. После обработки судно группы продолжило рейс по маршруту сервиса FIL-W и направилось в Новороссийск.

FESCO рассматривает возможность дальнейших заходов в порт Джидда исходя из потребностей отправителей и конфигурации грузопотоков, отметил Маслов.