Госдума уточнила механизм учета доходности пенсионных взносов по ОПС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 938715-8, который обеспечит застрахованным лицам получение дохода от размещения взносов на накопительную пенсию в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), даже если эти взносы впоследствии были возвращены работодателю как излишне уплаченные либо зачтены.

Законопроект в июне 2025 года внесло в парламент правительство.

Сейчас, если работодатель переплатил взносы на накопительную пенсию и получил возврат или зачет, застрахованное лицо не получает инвестиционного дохода за период, пока средства находились в системе.

Принятый закон вводит механизм компенсации: Социальный фонд исключает средства из своего резерва по ОПС и зачисляет их на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица в качестве расчетного дохода, замещающего инвестиционный доход, который был бы получен при обычном размещении взносов. Таким образом, застрахованное лицо не теряет доход из-за возврата или зачета излишне уплаченных работодателем взносов.

Доход, подлежащий зачислению на счет застрахованного лица, рассчитывается как произведение суммы взносов, количества дней с конца отчетного квартала до пятого месяца после него и средней процентной ставки размещения резервных средств. Порядок определения ставки устанавливает правительство на основе данных Федерального казначейства.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.