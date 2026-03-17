Поиск

Госдума уточнила механизм учета доходности пенсионных взносов по ОПС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 938715-8, который обеспечит застрахованным лицам получение дохода от размещения взносов на накопительную пенсию в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), даже если эти взносы впоследствии были возвращены работодателю как излишне уплаченные либо зачтены.

Законопроект в июне 2025 года внесло в парламент правительство.

Сейчас, если работодатель переплатил взносы на накопительную пенсию и получил возврат или зачет, застрахованное лицо не получает инвестиционного дохода за период, пока средства находились в системе.

Принятый закон вводит механизм компенсации: Социальный фонд исключает средства из своего резерва по ОПС и зачисляет их на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица в качестве расчетного дохода, замещающего инвестиционный доход, который был бы получен при обычном размещении взносов. Таким образом, застрахованное лицо не теряет доход из-за возврата или зачета излишне уплаченных работодателем взносов.

Доход, подлежащий зачислению на счет застрахованного лица, рассчитывается как произведение суммы взносов, количества дней с конца отчетного квартала до пятого месяца после него и средней процентной ставки размещения резервных средств. Порядок определения ставки устанавливает правительство на основе данных Федерального казначейства.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Госдума правительство Федеральное казначейство Социальный фонд ОПС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });