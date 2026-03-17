ЦБ предложил изменить правила определения расходов на ремонт по ОСАГО, прогнозируя рост средней выплаты на 9%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк России предлагает изменить правила определения расходов на ремонт по ОСАГО с учетом рыночной ситуации, в результате выплаты по ОСАГО возрастут, прогнозирует Центробанк в сообщении, распространенном во вторник.

Ожидается, что изменения будут вводиться указанием Банка России. В результате реализации предложенных регулятором новаций средняя выплата по ОСАГО вырастет на 9%.

Изменения предполагают, что "при расчете средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала (сейчас этот порог - 80%). Среднюю стоимость расходных материалов будут рассчитывать по рыночным ценам без учета каких бы то ни было скидок", говорится в сообщении ЦБ.

Планируется также при расчете расходов на ремонт учитывать затраты на детали одноразового использования (уплотнители, наклейки и тому подобное) в полном объеме. Сейчас они включаются в стоимость ремонта в размере, не превышающем 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяет полностью покрыть расходы на такие детали.

Нововведения планируется внести в единую методику определения расходов на ремонт Российского союза автостраховщиков (РСА), которой руководствуются страховщики при расчете выплат по ОСАГО.

Замечания и предложения к проекту указания на эту тему принимаются регулятором до 30 марта включительно, уточняет регулятор.