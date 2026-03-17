Минфин 18 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238 и 26250

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов сообщило, что 18 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26250 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 10-го купонного дохода - 3 июня 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).

Облигации серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 24 июня 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 59,84 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).