ГК "Дело" зафиксировала снижение контейнерного рынка РФ за 2 месяца на 1,7%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский контейнерный рынок в январе-феврале этого года сократился на 1,7% относительно аналогичного периода 2025 года, сообщил заместитель генерального директора УК "Дело" Андрей Соколов на форуме "ТрансРоссия-2026".

"Если говорить о динамике, то за два месяца 2026 года контейнерный рынок России снизился на 1,7% (ж/д перевозки груженых контейнеров и морская перевалка - ИФ) к аналогичному периоду 2025 года", - сказал Соколов.

Он отметил, что если кризис на Ближнем Востоке будет продолжаться и развиваться, то на российском контейнерном рынке может произойти рост перевозок через порты Дальнего Востока и нагрузки на Транссибирскую магистраль, а также возможно сокращение объемов в Санкт-Петербурге.

Методика расчета российского контейнерного рынка ГК "Дело" учитывает груженые перевозки контейнеров, следующих во внешнеторговом сообщении через порты России и сухопутные погранпереходы, а также транзитные и внутрироссийские ж/д перевозки.