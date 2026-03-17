Минэкономразвития предложило случайный выбор управляющих для самостоятельно инициированных банкротств

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Процедура случайного выбора арбитражных управляющих в дела о несостоятельности с 2030 года будет распространена на инициированные должниками дела о собственной несостоятельности, при этом возможность участия в процедуре будет поставлена в зависимость от масштаба бизнеса банкрота и размера компенсационного фонда саморегулируемой организации (СРО), в которую входят управляющие. Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с предложениями Минэкономразвития.

По его словам, такие предложения содержатся в редакции поправок в закон о банкротстве, подготовленной министерством. Документ появился после того, как министерство публично подтвердило готовность к поэтапной реформе института банкротства, тогда как несколько лет назад выступало за комплексное изменение регулирования.

В числе предлагаемых новаций – создание государственного регистра управляющих, который "формируется и ведется органом по регистрации". Предполагается, что он будет создан к 2030 году. В регистре будут содержаться данные о самих управляющих и их саморегулируемых организациях (СРО), в том числе показатели результативности - специальные баллы, рассчитываемые на основе сведений из судебных актов по завершенным процедурам банкротства.

Они начисляются среди прочего в зависимости от сложности дела, процента погашения требований кредиторов, отсутствия нарушений и пр. Новая редакция законопроекта добавляет, в частности, еще такие основания: опыт работы в отрасли должника или совпадение места жительства с регионом его деятельности. Эта статистика будет обновляться ежеквартально и использоваться при выборе кандидатов для новых дел.

Проект не конкретизирует орган, который будет заниматься госрегистрацией управляющих - его должно будет определить правительство РФ. В настоящее время регистр управляющих создан Федеральной налоговой службой и используется для расчета баллов и случайного выбора управляющих в дела о банкротстве, инициированные налоговыми органами.

По словам источника, проект с 30 марта 2030 года расширяет возможность применения этого механизма на случай, когда дело о банкротстве или реструктуризации долга (новая опция, одновременно предусмотренная поправками) инициировано самим должником, а не только по обращению налогового органа. Как и сейчас, СРО смогут предлагать кандидатуры своих членов для назначения в дела.

Окончательный выбор управляющего предлагается осуществлять случайным образом - с помощью программных средств сайта регистра - из числа оставшихся после отбора кандидатов. В случае отсутствия предложений процедура выбора может повторяться несколько раз. Если пять выбранных подряд отказались от утверждения, любой арбитражный управляющий вправе предложить свою кандидатуру, ознакомившись с информацией об отказах в регистре.

Кроме того, проект предусматривает право суда назначить в дело иного управляющего, участвовавшего в случайном выборе, а не победителя. Это, говорит источник, возможно, если у суда будут убедительные основания полагать, что другой управляющий сможет "обеспечить больший уровень компетентности, добросовестности и независимости по сравнению с включенной в регистр кандидатурой".

Группы должников и СРО

Минэкономразвития сохранило в проекте предлагавшиеся пять лет назад новации, касающиеся разделения банкротов и СРО на группы. К первой группе должников будут отнесены граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), доход которых за предшествующий год не превышает 800 млн рублей либо совокупная стоимость активов не превышает 300 млн рублей. Ко второй группе - компании и ИП, у которых эти показатели составляют 2 млрд рублей и 1,5 млрд рублей соответственно, к третьей группе - более крупные должники.

СРО арбитражных управляющих, которые будут иметь право предлагать своих членов для проведения процедуры банкротства должника из той или иной группы, также предлагается разделить на три категории. Организации первой категории вправе предлагать кандидатуру управляющего только для должников первой группы, второй - для должников первой и второй групп, а третьей - для любой.

На включение организации в ту или иную категорию будет влиять количество завершенных ее членами процедур банкротства, число членов и их опыт, а также размер компенсационного фонда (формируется из взносов управляющих). К примеру, для СРО третьей категории минимальный размер компенсационного фонда будет самым большим - 200 млн рублей, второй - 100 млн рублей, первой - 50 млн рублей. Сейчас минимальный размер компфонда по закону - 50 млн рублей. Требования к размеру компфондов будут ужесточатся поэтапно, отмечает источник.

Число членов в СРО первой категории должно быть не менее десяти, второй и третьей - не менее двадцати. Таким образом, предлагается серьезно сократить минимально допустимую численность этих организаций. Сегодня в СРО должно быть не менее 100 членов.

Еще одно условие для отнесения СРО к той или иной группе - количество завершенных дел о несостоятельности, в которых принимали участие ее члены. Для включения в первую категорию будет достаточно двадцати, а для второй и третьей - сорока, причем без учета дел о банкротстве граждан.

Быстрые выплаты из компфонда и его пополнение

Также в первый этап реформы института банкротства Минэкономразвития предлагает упростить механизм получения денег из компенсационного фонда СРО лицу, пострадавшему от действий арбитражного управляющего в рамках дела о банкротстве. Он сможет получить выплату через 90 дней после вступления в силу решения суда о взыскании убытков за виновные действия управляющего, если ни он сам, ни страховая компания, продавшая ему полис страхования ответственности, к этому моменту не рассчитается с пострадавшим. При этом взыскатель сможет направить исполнительный лист непосредственно в банк, где у СРО открыт счет.

Впоследствии СРО сможет требовать с управляющего выплаченные деньги.

Сейчас за выплатой из компенсационного фонда пострадавший может обратиться при одновременном соблюдении двух условий: если выплаты по страховке не хватило для покрытия убытков, а управляющий отказался доплачивать.

Минэкономразвития также внесло в законопроект положение, что СРО должны оперативно пополнять компенсационный фонд до минимально требуемого уровня в случае его исчерпания вследствие выплат из него. На это отводится три месяца. Если пополнения не произойдет, то организация либо должна перейти в более низкую группу, либо принять решение о ликвидации.

Реформа вознаграждения

По словам источника, проект также сулит арбитражным управляющих реформу системы оплаты труда, мотивируя их на скорейшее завершение банкротных процедур. К примеру, размер ежемесячного гонорара конкурсных управляющих будет увеличен до 90 тыс. рублей в месяц с нынешних 30 тыс. рублей, но такая сумма будет выплачиваться только первые девять месяцев с даты открытия конкурсного производства, затем размер выплат уменьшится до 30 тыс. рублей в месяц.

Размер ежемесячного вознаграждения управляющих, занимающихся делами о несостоятельности граждан, предлагается оставить прежним - 25 тыс. рублей за всю процедуру.

Ежемесячный гонорар арбитражного управляющего, назначенного в процедуры санации или реструктуризации (антикризисный управляющий) будет составлять 50 тыс. рублей, а после утверждения плана реструктуризации, если на него будут возложены полномочия руководителя должника, он увеличится до 90 тыс. рублей или до величины, предусмотренной этим документом.

Кроме того, Минэкономразвития сохранило предлагавшуюся ранее идею ограничить максимальный размер переменной части вознаграждения конкурсным управляющим за всю процедуру 50 млн рублей, а также изменить правила ее расчета. Сейчас верхнего предела нет, управляющему положено 3% от суммы выплаченной кредиторам, если они получили менее четверти от долга, а если более, то 7%. В случае же одобрения задуманной Минэкономразвития реформы управляющий за вычетом затрат на услуги привлеченных лиц получит 10% от поступившей в конкурсную массу суммы, если ее размер не превышает 1 млн рублей, 7% - если поступило от одного до 10 млн рублей, 5% - от десяти до 100 млн рублей, 2% - от суммы свыше 100 млн рублей.