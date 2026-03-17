Попытки роста рынка акций РФ во вторник оказались неудачными из-за забуксовавшей нефти

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Попытки рынка акций РФ подрасти во вторник оказались неудачными из-за забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на Brent вечером торговался у $102,6 за баррель после утреннего роста к $105) на сигналах деэскалации напряженности на Ближнем Востоке; сдерживающим фактором для покупателей также выступала неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил день в районе закрытия предыдущих торгов при смешанной динамике blue chips.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2853,53 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1097,45 пункта (-1,1%). Лидировали в снижении акции "ММК" (-1,8%), "НЛМК" (-1%), АФК "Система" (-1%); подорожали бумаги ПАО "Южуралзолото" (+6,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,9%), акции "ФосАгро" (+1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 марта, составил 81,9103 руб. (+85,86 копейки).

