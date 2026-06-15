США и Иран подписали меморандум в электронном виде о начале урегулирования. Обобщение

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса, сообщил Axios со ссылкой на источник.

"Чиновник США сказал, что Трамп и Вэнс подписали меморандум в электронной форме. Галибаф поставил подпись со стороны Ирана", - написал журналист портала Барак Равид.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил журналистам, что сама церемония подписания соглашения состоится в пятницу, передает Mehr. "По итогам скоординированных действий принято решение, что этот документ будет подписан в пятницу", - сказал он.

Деэскалация

Трамп заявил после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что Ормузский пролив уже частично открыт. "Как вы знаете, сейчас занимаются поиском пары мин, которые уже обнаружили. Но, по сути, корабли начинают выходить. В пятницу он будет открыт полностью", - сказал президент США. Он обратил внимание на то, что за проход судов через пролив никаких пошлин не потребуется. В то же время Трамп не исключил, что в будущем придется отправить "два-три корабля" для обеспечения безопасности судоходства.

При этом США собираются сохранить нынешнее военное присутствие на Ближнем Востоке, пока Вашингтон и Тегеран не достигнут окончательного соглашения об урегулировании кризиса, сообщила CNN со ссылкой на источник. "Мы стянули много войск в регион, чтобы подготовиться к операции, стартовавшей в феврале. Мы надеемся их отвести. Пока мы этого не сделали. Мы хотим увидеть вновь, что иранцы выполняют свои обещания", - цитирует телеканал слова высокопоставленного сотрудника администрации США из беседы с журналистами.

Цены на нефть несколько замедлили снижение, но остаются вблизи трехмесячных минимумов вечером в понедельник на ожиданиях скорого урегулирования американо-иранского конфликта. Августовские фьючерсы на Brent к 18:23 по Москве торговались на лондонской бирже ICE Futures по $83,05 за баррель, на $4,28 (4,9%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Детали соглашения

По словам источника CNN, США обязуются сократить военное присутствие в регионе, но лишь вместе с согласованием финального соглашения Вашингтона и Тегерана. При этом cоглашение не требует вывода войск Израиля из Ливана. "Если Иран не сможет контролировать "Хезболлу" и если они атакуют израильские позиции или города, Израиль будет иметь право на самооборону и ответный удар", - отметил собеседник телекомпании.

Американский чиновник "выразил оптимизм по поводу того, что Израиль и Ливан добьются прогресса в собственных переговорах, но ясно дал понять, что продолжение боевых действий не задержит пакт администрации Трампа с Ираном". "Обе стороны считают себя пострадавшими от действий другой, поэтому мы надеемся найти способ создать новую архитектуру для региона, основанную на современных реалиях и современных стремлениях", - сказал собеседник CNN.

Как сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, иранская и оманская стороны, согласно заключенному с США соглашению, в будущем смогут самостоятельно определять правила управления Ормузским проливом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил CBS, что полный текст соглашения между США и Ираном может быть опубликован на этой неделе. "Иногда в таких соглашениях возникают некоторые дипломатические протоколы, некоторые технические моменты, которые нужно уладить, но мы планируем опубликовать полный текст на этой неделе", - сказал Вэнс.

Вице-президент подчеркнул: сделка с Ираном в целом гарантирует, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием и откроет Ормузский пролив.

Что дальше

Трамп заявил, что провел "хорошие" телефонные переговоры и с президентом России Владимиром Путиным и с украинским лидером Владимиром Зеленским, отметив, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом. "Теперь, когда это дело сделано, мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить вопрос", - сказал президент.