Вэнс опроверг планы вернуть Ирану замороженные активы на $24 млрд

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Jim Watson - Pool/Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг сообщения о том, что для Ирана в случае реализации соглашения с США разблокируют $24 млрд замороженных активов.

"Это нигде не фигурирует, ни в одном из текстов", - сказал он телеканалу CBS.

"Мы говорили, что готовы обсуждать размораживание активов, но гораздо, гораздо более важным является снятие санкций с их экономики, при условии, что они возьмут на себя долгосрочные обязательства по ядерной программе", - подчеркнул Вэнс.

Он назвал размораживание иранских финансовых активов "одним из вопросов, которые будут обсуждаться на технических переговорах, которые последуют в пятницу после официального подписания".

Вэнс выразил уверенность в том, что Иран ждет более процветающее будущее, если он выполнит свои обязательства по соглашению.