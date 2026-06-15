Bloomberg сообщил о трудностях в согласовании единой позиции G7 по Ирану

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Иран - проблемная тема для участников проходящего во Франции саммита G7, найти общую точку зрения будет непросто, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника, участвующего в саммите.

По его словам, есть серьезные трудности в выработке "большой семеркой" общего подхода относительного того, что делать с ситуацией в Иране. Мало кто ожидает совместного коммюнике - вещи ненадежной в эру президента США Дональда Трампа, добавил он.

По его данным, европейские участники "Большой Семерки" не разделяют оптимизма Трампа, что судоходство через Ормузский пролив восстановится к концу недели. Также они желают понять, что конкретно согласовали США и Иран, прежде чем страны Европы могут дать обязательства относительно разминирования в Ормузском проливе и патрулирования акватории.

Неназванный высокопоставленный чиновник заявил, что на существенный рост грузоперевозок через Ормузский пролив может уйти две недели; для восстановления до уровня, имевшего место до начала конфликта 28 февраля 2026 года, может потребоваться еще больше времени.

Он добавил, что в соответствии с меморандумом США и Ирана Тегеран в течение 60 дней не будет взимать пошлины за прохождение пролива. В Вашингтоне надеются, что это положение войдет в финальное соглашение. Однако, добавляет Bloomberg, точно неясно, когда будут обнародованы детали меморандума.

Как пишет The New York Times, американские чиновники дают разные оценки тому, когда движение судов через Ормузский пролив придет в норму. В разговоре с журналистами один госслужащий назвал срок в две недели, а в том же телефонном брифинге другой чиновник говорил о грядущей пятнице.

Ранее в понедельник Трамп утверждал, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.