Поиск

Bloomberg сообщил о трудностях в согласовании единой позиции G7 по Ирану

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Иран - проблемная тема для участников проходящего во Франции саммита G7, найти общую точку зрения будет непросто, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника, участвующего в саммите.

По его словам, есть серьезные трудности в выработке "большой семеркой" общего подхода относительного того, что делать с ситуацией в Иране. Мало кто ожидает совместного коммюнике - вещи ненадежной в эру президента США Дональда Трампа, добавил он.

По его данным, европейские участники "Большой Семерки" не разделяют оптимизма Трампа, что судоходство через Ормузский пролив восстановится к концу недели. Также они желают понять, что конкретно согласовали США и Иран, прежде чем страны Европы могут дать обязательства относительно разминирования в Ормузском проливе и патрулирования акватории.

Неназванный высокопоставленный чиновник заявил, что на существенный рост грузоперевозок через Ормузский пролив может уйти две недели; для восстановления до уровня, имевшего место до начала конфликта 28 февраля 2026 года, может потребоваться еще больше времени.

Он добавил, что в соответствии с меморандумом США и Ирана Тегеран в течение 60 дней не будет взимать пошлины за прохождение пролива. В Вашингтоне надеются, что это положение войдет в финальное соглашение. Однако, добавляет Bloomberg, точно неясно, когда будут обнародованы детали меморандума.

Как пишет The New York Times, американские чиновники дают разные оценки тому, когда движение судов через Ормузский пролив придет в норму. В разговоре с журналистами один госслужащий назвал срок в две недели, а в том же телефонном брифинге другой чиновник говорил о грядущей пятнице.

Ранее в понедельник Трамп утверждал, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
G7 Иран США Франция Ормузский пролив Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко объяснил затягивание конфликта на Украине тем, что Путина обманули

Bloomberg сообщил о трудностях в согласовании единой позиции G7 по Ирану

США и Иран подписали меморандум в электронном виде о начале урегулирования. Обобщение

Вэнс опроверг планы вернуть Ирану замороженные активы на $24 млрд

 Вэнс опроверг планы вернуть Ирану замороженные активы на $24 млрд

Что произошло за день: понедельник, 15 июня

В соглашении США и Ирана нет требования вывода израильских войск из Ливана

В Армении местные военные проведут учения вместе с США, Францией и Грецией

Трамп пообещал после стабилизации ситуации с Ираном сконцентрироваться на Украине

 Трамп пообещал после стабилизации ситуации с Ираном сконцентрироваться на Украине

Axios назвал Трампа среди подписантов электронного меморандума Ирана и США

Brent остается в минусе и торгуется у $83,1 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9923 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2680 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов