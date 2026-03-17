Минэкономразвития намерено ограничить доступ малых площадок к крупным торгам в банкротстве

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает ограничить проведение крупных банкротных торгов на электронных площадках с низкой рыночной долей, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с предложениями министерства.



По его словам, такие предложения содержатся в редакции поправок в закон о банкротстве. Документ появился после того, как министерство публично подтвердило готовность к поэтапной реформе института несостоятельности, тогда как несколько лет назад выступало за комплексное изменение регулирования - соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы с 2021 года, но до сих пор не принят в первом чтении.



Обновленные предложения Минэкономразвития предусматривают, что электронные площадки, на долю которых в календарном году приходится менее 1% сообщений о торгах в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, не смогут проводить часть крупных торгов. Со второго квартала года, следующего за этим календарным, они не смогут заключать новые договоры о проведении торгов, если начальная цена продажи актива превышает 10% компенсационного фонда саморегулируемой организации операторов электронных площадок, членом которой они являются.



По действующим правилам компенсационный фонд СРО формируется в размере не менее 3 млн рублей на каждого ее члена.



Предполагается, что изменения вступят в силу с марта 2030 года.