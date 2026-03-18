Brent подешевела до $101,27 за баррель

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в среду после роста во вторник.

К 8:11 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,15 (2,08%), до 101,27 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $3,21 (3,2%), до $103,42 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,95 (3,07%), до $93,26 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,71 (2,9%), до $96,21 за баррель.

Багдад и Тегеран обсуждают пропуск танкеров Ирака через Ормузский пролив, сообщило накануне Иракское информационное агентство. "Мы взаимодействуем с Ираном относительно разрешения на пропуск некоторых иракских нефтяных танкеров", - заявил министр нефти Ирака Хиян Абдуль-Гани ас-Сувад. Он также сообщил о возобновлении поставок нефти через турецкий порт Джейхан по соглашению с властями Иракского Курдистана.

"Эта новость принесла рынку некоторое облегчение. Любая нефть, вернувшаяся на рынок, очень ценна в сложившейся ситуации, и снижение котировок это отражает", - отметил старший аналитики LSEG Ан Фам.

Американский институт нефти сообщил, что резервы в США за прошлую неделю выросли на 6,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 600 тысяч баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные по запасам позднее в среду.