Нефть усилила снижение, Brent торгуется у $101,1 за баррель

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:29 по московскому времени опустилась на $2 (1,94%), до $101,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $4,31 (4,37%), до $94,4 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 11,3%, WTI - на 8%. С начала месяца обе марки подскочили в цене более чем на 40% и обновили максимумы с 2022 года на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, приведшей к блокировке прохода судов по Ормузскому проливу, обслуживающему порядка 20% мировых нефтяных потоков.

Добыча нефти в ОАЭ снизилась более чем наполовину в связи с фактическим закрытием пролива, сообщило Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil (ADNOC) была вынуждена частично остановить производство нефти, причем временное прекращение операций затронуло как морские месторождения, так и добычу на суше.

В понедельник СМИ написали о новой атаке на нефтяной порт в эмирате Фуджейра, которая привела к приостановке отгрузки нефти в качестве меры предосторожности. Именно в Фуджейру идет нефтепровод, позволяющий ОАЭ транспортировать нефть в обход Ормузского пролива.

Согласно данным ОПЕК, добыча нефти в ОАЭ в январе и феврале составляла порядка 3,4 млн баррелей в сутки, что соответствует более 3% глобального спроса.

Президент США Дональд Трамп активно призывает страны, получающие нефть через Ормузский пролив, подключиться к обеспечению безопасности судоходства в этом районе. "США разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и любом другом смысле, а страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны заняться им, и мы серьезно поможем," - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Между тем, издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что глава Белого дома рассматривает возможность захвата важнейшего нефтехранилища Ирана на острове Харк. Трампа привлекает идея прямого захвата острова Харк, потому что это стало бы "экономическим ударом по режиму", лишив Тегеран финансирования.

"Премия за геополитические риски уже во многом была учтена в котировках на прошлой неделе, поэтому есть ощущение, что трейдеры ждут более четких сигналов о реальном масштабе утраченных поставок", - отметил инвестиционный директор Karobaar Capital LP Харис Хуршид. По словам эксперта, рынок ждет скорее перебоев поставок, а не полномасштабного шока.