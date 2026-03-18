Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню в отсутствие продаж Минфином валюты по бюджетному правилу

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню на фоне действующего решения Минфина не проводить в марте операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также перед планируемым ужесточением его параметров, о котором ранее сообщил министр финансов Антон Силуанов.

За первую минуту торгов юань подорожал на 5,75 копейки, до 12,06 рубля. При этом юань оказался на 17,35 копейки выше уровня действующего официального курса.

Давление на курс рубля оказывает увеличение дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Это отражается и на денежном рынке, где процентная ставка по краткосрочным кредитам в юанях во вторник превышала 14% годовых впервые с ноября 2024 года. При этом с конца 2024 до февраля 2026 года показатель был около нулевого значения, а иногда даже уходил в небольшой минус, что отражало избыток китайской валюты в нашей банковской системе. Поэтому уже в ближайшее время пара CNY/RUB может попытаться закрепиться над уровнем 12 рублей. Правда, с приближением пика налоговых платежей экспортеров 25 и 30 марта ослабление рубля все же может затормозиться или даже смениться умеренной коррекцией", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии на фоне сообщений СМИ, что Багдад и Тегеран обсуждают возможность пропуска танкеров Ирака через Ормузский пролив.

К 10:07 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,54%, до 101,8 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 2,96%, до $93,36 за баррель.

Американский институт нефти накануне сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 6,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 600 тысяч баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.

