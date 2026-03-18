Конвертация части долга в акции РЖД обсуждалась, но признана неактуальной

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Возможность конвертации части долговых обязательств ОАО "РЖД" в акции обсуждалась, но сейчас эта опция не актуальна, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава компании Олег Белозеров.

"Хозяйствующий субъект должен иметь четкую позицию, какие шаги предпринимать в конкретный момент, в том числе и в финансах. Мы для себя не закрываем никакие возможности, в том числе была идея в отношении возможности конвертации части долга в акции "Российских железных дорог". Посмотрели - схема сейчас невыгодная", - сказал он.

По словам Белозерова, обеспечить финансовую устойчивость РЖД позволили другие меры.

"Нам нужно было найти сбалансированность. Вот она была достигнута без конвертации путем тарифных решений, за счет определенных субсидий и повышения эффективности внутри "Российских железных дорог", в том числе работы с имуществом", - сказал он.

"Само действие - конвертация - оно очень интересное, и интересное для участников с разных сторон. Но мы после короткого анализа пришли к выводу, что это делать нецелесообразно", - добавил Белозеров, не исключив возвращения к идее в будущем. Банки при этом, по его словам, против конвертации возражали.

По итогам 2025 г. EBITDA РЖД составила 984,2 млрд руб., чистый долг - 3,33 трлн руб., отношение чистый долг/EBITDA - 3,4х.

В декабре газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что среди вариантов улучшения финансового положения РЖД рассматривается вопрос временной - на срок не более трех лет - конвертации кредитов банков в акции компании с опционом на обратный выкуп и гарантией Минфина.

