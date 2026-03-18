Власти согласовали повышение лимита коэффициента долг/EBITDA РЖД в 2026 году до 4х

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" согласовало с властями увеличение лимита долговой нагрузки на 2026 г, при этом компания, как и в прошлом году, хочет использовать его не полностью, оставив небольшое пространство под этим ограничением, сообщил глава РЖД Олег Белозеров в интервью "Интерфаксу".

Он напомнил, что 2025 год РЖД закончили с мультипликатором чистый долг/EBITDA в размере 3,4х, а предельное значение этого коэффициента было установлено правительством на уровне 3,5х. "Наш показатель ниже, и, значит, лучше", - заявил Белозеров.

"Мы выбрали для себя - и правительство нас поддержало - что цифра (на 2025 год - ИФ) должна быть 3,5х. Обсуждали, что эта цифра может доходить потенциально и до 4х, и именно этот уровень принят правительством на 2026 год, - уровень, при котором мы будем устойчивы", - сказал глава РЖД.

"Если быть совсем точным, то для себя мы ставим более жесткое ограничение 3,9х на 2026 год", - уточнил он.

По итогам 2025 года, как сообщалось, EBITDA РЖД составила 984,2 млрд рублей, чистый долг - 3,33 трлн рублей.