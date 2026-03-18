Решетников заявил, что ЦБ прилагает максимум усилий по нормализации ДКП

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Банк России прилагает максимум усилий по нормализации ДКП, для этого необходима и долгосрочная стабильность бюджетной системы, правительство приоритизирует расходы на поддержку секторов, которые обеспечивают экономический рост, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в среду на коллегии Минэкономразвития.

"Сейчас идет цикл снижения ключевой ставки. Коллеги из Банка России прилагают максимум усилий, чтобы нормализовать денежно-кредитную политику", - сказал министр.

"Необходимым условием этого является в том числе и долгосрочная стабильность бюджетной системы", - отметил Решетников.

"Правительство приоритизирует бюджетные расходы, чтобы направить максимальную поддержку в те сектора и технологии, которые обеспечат рост экономики на долгосрочном горизонте", - заявил глава Минэкономразвития.

Минэкономразвития Максим Решетников ЦБ РФ Банк России
