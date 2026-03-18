"Эйлер" запустил информационно-аналитическую платформу "Андромеда" для профучастников и корпоративного сектора

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Компания "Эйлер" запустила информационно-аналитическую платформу "Андромеда" для профессиональных участников инвестиционного рынка и представителей корпоративного сектора.

"Андромеда" - решение, объединяющее информацию, необходимую для принятия инвестиционных решений: потоки финансовых данных, новости рынка, консенсус-прогнозы, материалы аналитических компаний, а также аналитические инструменты, говорится в сообщении "Эйлера".

На пилотном этапе платформой начали пользоваться более двадцати УК с активами под управлением на общую сумму 20 трлн руб.

"Пользователям терминала "Андромеда" теперь доступны новости и фундаментальные данные "Интерфакса" - созданные по высочайшим стандартам и пользующиеся доверием инвестиционного сообщества. Клиенты терминала в одном окне могут увидеть, какие события двигают рынок прямо сейчас и скорректировать свою тактику и стратегию в реальном времени", - заявил заместитель генерального директора "Интерфакса" Юрий Погорелый.

"Платформа удовлетворяет ключевые потребности рынка, чего ранее в полной мере не могли сделать ни существующие российские решения, ни западные терминалы. Доступная информация часто была фрагментарной, ограниченной по классам активов и обновлялась с заметной задержкой. "Андромеда" объединяет данные и инструменты анализа в едином интерфейсе и обеспечивает их обновление в режиме реального времени или с минимальной задержкой", - отмечает "Эйлер".

Модели в "Андромеде" пересчитываются в реальном времени каждые 15 минут с учетом макропараметров и изменения цен на сырьевых рынках. Система автоматически пересчитывает стоимость компании или ее потенциальную выручку при изменении цен на нефть, металлы или другие ключевые ресурсы.

Платформа предоставляет расширенные скринеры акций, облигаций и сырьевых товаров; графический анализ с возможностью отображения мультипликаторов (например, EV/EBITDA прямо на графике); калькуляторы для расчета всевозможных показателей доходности для всех типов облигаций (в том числе для флоатеров), а также для расчета индекса RGBI.

Главное отличие терминала от ушедших западных вендоров в том, что их информация была статичной и не реагировала на динамичные изменения рынка, что было критическим недостатком для России, где стоимость компаний привязана к волатильным ценам на сырье, заявил Дмитрий Глушаков, гендиректор АО "Эйлер Аналитические Технологии", разработчика платформы "Андромеда".

Локальные игроки работают над замещением иностранных вендоров, занимавших значительную долю российского рынка, с момента их ухода в 2022 году. В частности, собственный терминал "Трейд Радар", также транслирующий новости "Интерфакса", запустила "Московская биржа".