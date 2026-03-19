СД "Т-Технологий" рекомендовал дивиденды за IV квартал в 45 рублей на акцию

Общий размер дивиденда на акцию вырастет до 149 рублей, что означает распределение 23% прибыли за год

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Т-Технологии" рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2025 года 45 рублей на одну акцию, сообщила группа.

"Совет директоров продолжает придерживаться лучших рыночных практик возврата капитала акционерам и по итогам IV квартала 2025 года рекомендовал очередные квартальные дивиденды в размере 45 рублей на акцию. Общий размер дивидендов на акцию за весь 2025 год, таким образом, достигнет 149 рублей, что на 20% выше, чем за 2024 год, и означает распределение 23% прибыли за год", - заявил глава совета директоров группы Алексей Малиновский.

До дробления акций объем дивидендов составит 45 рублей на акцию, после - 4,5 рубля на акцию. Всего на выплату дивидендов за отчетный квартал может быть направлено 12,07 млрд рублей.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 25 мая 2026 года.

Годовое собрание акционеров "Т-Технологии" пройдет 14 мая 2026 года, дата закрытия реестра для участия в нем - 20 апреля.

"Т-Технологии" в 2025 году увеличили операционную чистую прибыль по МСФО на 43%, до 174,4 млрд рублей, в IV квартале - на 41,3%, до 54,4 млрд рублей.

В 2026 году группа рассчитывает нарастить дивидендные выплаты на акцию более чем на 20%.

"В 2026 году мы планируем увеличить совокупные дивидендные выплаты на акцию за год более чем на 20%, ориентируясь на годовые темпы роста операционной чистой прибыли в 20% и выше", - подчеркнул Малиновский.

Он напомнил, что "Т-Технологии" продолжают реализацию объявленной в ноябре 2025 года программы выкупа с рынка акций группы в объеме до 10% free-float для использования в программе долгосрочной мотивации менеджмента. "За IV квартал 2025 года в рамках программы выкуплено около 1,4 млн акций "Т", что составляет около 1% от объема free-float. Мы можем ускорить выкуп акций "Т" с рынка в случае значительных отклонений текущей капитализации от реальной стоимости бизнеса группы", - подчеркнул глава совета директоров.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.