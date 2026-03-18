На юге Казахстана начали строить ветропарк "Мирный" мощностью 1 ГВт

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Жамбылской области на юге Казахстана началось строительство ветропарка "Мирный" мощностью 1 ГВт, сообщила пресс-служба АО "Самрук-Казына".

"В Мойынкумском районе прошла торжественная церемония закладки капсулы времени, посвященной началу строительства ветровой электростанции", - говорится в сообщении.

Проект реализуется в рамках стратегического партнерства Казахстана и Франции с участием TotalEnergies и АО "Самрук-Казына". Общий объем инвестиций составляет около $1,2 млрд. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2028 года.

В 2023 году французская компания TotalEren, АО "Самрук-Казына", АО "КазМунайГаз" подписали договор о покупке электроэнергии от ветростанции, которая будет построена в поселке Мирный в Жамбылской области.

TotalEnergies - французская энергетическая компания, одна из крупнейших в мире. Занимается разведкой и добычей нефти и газа, а также производством и продажей энергетических ресурсов.

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" создано в 2008 году. Под управлением фонда находятся крупнейшие стратегические компании страны, среди которых Air Astana, "Казахтелеком", "Казатомпром", "КазМунайГаз", "Казпочта", "Казахстан темир жолы", KEGOC и другие.

