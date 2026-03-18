"Недвижимые активы" повторно направили в Банк России оферту на выкуп акций "ПИКа"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - АО "Недвижимые активы" повторно направило в Банк России оферту на выкуп акций ПАО "ПИК-Специализированный застройщик", говорится в сообщении на ленте раскрытия.

Оферта, как и прежде, распространяется на 15% акций "ПИКа". Она представляет собой обязательное предложение, следовательно, "Недвижимые активы" и связанные с ними структуры уже собрали почти 85% девелопера. Бенефициары "Недвижимых активов" не раскрываются.

Оферту, которую "Недвижимые активы" направляли в ЦБ в феврале, регулятор счел не соответствующей законодательству.

Текущую структуру акционеров "ПИК" не раскрывает. Известно, что на конец 2024 года около 15% владели компании, аффилированные с Сергеем Гордеевым.