Минфин РФ 18 марта привлек 156,85 млрд рублей за счет размещения ОФЗ

С начала года было привлечено 1,26 трлн рублей при плане 1,2 трлн рублей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов России за счет размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) 18 марта привлекло 156,848 млрд рублей, из которых 114,037 млрд рублей были выручены на двух первичных аукционах, а оставшаяся часть (42,811 млрд рублей) - в ходе дополнительных размещений после аукционов.

В номинальном выражении объем размещения ОФЗ в среду составил 200,11 млрд рублей, из которых бумаги на 152,967 рублей по номиналу были реализованы на аукционах.

Таким образом, с начала 2026 года за счет размещения ОФЗ Минфин привлек в общей сложности 1,26 трлн рублей (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) при квартальном плане в 1,2 трлн рублей.

На первом аукционе, состоявшемся 18 марта, были проданы ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года на общую сумму 86,313 млрд рублей по номиналу при спросе 108,954 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 53,508 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе - 59,9311% от номинала, что соответствует доходности 13,75% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 59,9162% от номинала, что соответствует доходности 13,75% годовых.

На втором аукционе, где предлагались ОФЗ-ПД серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года, были реализованы бумаги на сумму 66,654 млрд рублей по номиналу при спросе 172,212 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона - 60,529 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 88,0171% от номинала, что соответствует доходности 14,65% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 88,015% от номинала, что соответствует доходности 14,65% годовых.